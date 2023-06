Sauvegarde ton blog !

Aide

On te recommande d'utiliser le logiciel WebCopy pour télécharger l'ensemble de ton blog sur ton ordinateur.WebCopy est un outil simple et efficace qui te permettra de conserver une copie de ton blog hors ligne, y compris les textes, les images et les vidéos.Tu pourras ainsi retrouver tes publications et tes commentaires à tout moment, même après la fermeture de Skyblog.Compatible Windows seulement.Télécharge et installe le logiciel WebCopy sur ton ordinateur depuis ce lien direct . Laisse toutes les options par défaut pour l'installation.Entre l'adresse de ton blog dans la barre d'URL.Pour effectuer une sauvegarde simple de ton blog, tel qu'il est visible sans être connecté à un compte, à partir d'ici tu peux simplement cliquer sur "" et le tour est joué !Si par contre tu veux sauver tes articles secrets ou si ton blog est en confidentialité restreinte, ne lance pas la copie tout de suite et continue avec les étapes suivantesPour pouvoir sauver tes articles à visibilité restreinte, tu vas devoir t'identifier à ton compte au début de la copie. Il faut indiquer au logiciel que tu vas d'abord vouloir t'identifier toi-même car il ne peut pas te demander tes identifiants.- Clique sur le bouton "".- Choisis la rubrique "".- Coche ensuite la ligne "".- Sans rien changer d'autre, valide par le bouton "".Lance le téléchargement via le bouton "" à droite.Une fenêtre s'ouvre sur ton blog, c'est là que tu vas t'identifier via le lien "" en haut à droite de la page comme d'habitude.- Coche bien la case "" en t'identifiant.- Au besoin, passe ta navigation en français en allant tout en bas de la page puis en sélectionnant "" dans la colonne "".- Clique sur "".Clique enfin sur le bouton "" en haut à gauche de cette fenêtre.Pendant l'opération tu vas voir défiler plein d'adresses de blogs qui ne sont pas les tiens. C'est tout à fait normal, le logiciel parcourt tous les liens visibles sur ton blog sans les télécharger, ce qui inclus tes fans, tes sources, etc. Leurs blogs ne seront pas copiés.Une fois le téléchargement terminé, tu pourras accéder à ton blog hors ligne en ouvrant le dossier de sauvegarde sur ton ordinateur et le fichier "".Si ça ne fonctionne pas, on te propose d'autres logiciels dans ce tuto.Compatible Windows & macOS. Télécharge-le ici , il s'agit d'une version d'évaluation de 30 jours qui fera l'affaire.Sous "", tape l'adresse de ton blogLance le téléchargement la le bouton "Et voilà, ton blog se trouve dans le dossier de sauvegarde !Si tu veux sauvegarder tes articles secrets ou restreints :Ouvre l'onglet "", entre l'adresse de ton blog, identifie-toi en choisissant bien de rester connecté.Retourne à l'onglet "" pour lancer la copie via le bouton "".Ouvre l'onglet "", entre l'adresse de ton blog, identifie-toi en choisissant bien de rester connecté.Clique sur le bouton "".Retourne à l'onglet "" pour lancer la copie via le bouton "".Compatible Windows, macOS et Linux. Télécharge-le ici et lance l'installation par défaut.Opte pour la langue de ton choix puis "".Dans "", mets le pseudo du blog à sauvegarder puis "".Sous "", saisis l'URL de ton blog précédé de "" puis "".Et enfin "".Il existe un tuto en anglais pour connecter HTTrack à un compte pour les blogs restreints, c'est vraiment pour les geeks https://junsun.net/wordpress/2021/02/clone-a-website-behind-login-with-winhttrack/ L'opération peut durer quelques heures selon ta connexion, ton ordinateur, la quantité de contenus, le nombre de pages d'articles (et de commentaires), etc.Vérifie que ton ordinateur ne va pas se mettre en veille. Tu peux continuer à l'utiliser tout en laissant WebCopy tourner.La seule solution est de parvenir à t'identifier à ton compte via le logiciel utilisé avant de lancer la sauvegarde. Tu peux aussi envisager d'ouvrir temporairement les restrictions de ton blog le temps de faire la sauvegarde !En fait, si. Le nombre d'articles par page est augmenté pour permettre des sauvegardes plus rapides. Tous vos articles sont bien repris.Tu as un autre outils à suggérer, des astuces ou tu rencontres de grosses difficultés ? Fais-nous en part via le formulaire de contact en précisant bien l'adresse de ton blog. On trouvera une solution !Merci d'avoir utilisé Skyblog.